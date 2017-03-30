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Kandil simidi kaç kalori? Regaib gecesinde birçok kişi bu güne özel kandil simidi alıyor; fakat diyete önem verenler ise 1 kandil simidi kaç kalori merak ediyor.
Kandil gecelerinin vazgeçilmezi olan ve birlikteliği simgeleyen kandil dimi için bu akşam birçok yerde dağıtımlar yapılacak. Özellikle kendi kilosuna ve diyetine dikkat edenler ise bu kandil simidi hakkında bazı konularda endişe duyabiliyor. Tereyağı, margarin, kabartma tozu ve susamların eşliğiyle mükemmel bir lezzet olan kandil simidi için şimdiden birçok yerde dağıtımlara başlanıldı. Hazırlanışı ise 20 dakikaya yakın bir süre almaktadır.
Yağ ve karbonhidrat açısından zengin olan kandil simidi 167 kcal (35 gram) olarak belirtilmektedir. 1 porsiyon ise 334 kcal’dir.