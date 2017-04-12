Kara Delik Yıldızı Yok Etti

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) gökbilimcileri, NASA’nın uzaya göndermiş olduğu Swift uydu teleskobunun, gezegenizimize uzak bir galakside, 290 milyon yıl önce aktif olan ve güneşe benzeyen yıldızın, an an yutulduğunu ve bu gök olayının optik ve mor-ötesi yansıalarını tespit ettiğini açıkladı.

Bilim yılları boyunca ilk defa rastlanan bu olayın sürecini saniye saniye kayda geçiren Swift uydu teleskobundan alınan verilerle beraber, NASA: ”ASASSN-14li” adı verilen gökolayında, parçalanan eski yıldızın, güneşten yaklaşık 13 kat daha büyük kara deliğe fazla yakınlaşması sonucunda karadeliğin girdabına kapıldığı ve kara deliğin yüksek çekimi nedeniyle parçalanana kadar girdap içerisinde sürüklendiğini belirtti. Ayrıca kara deliğin yıldızın ana parçasını yuttuğu ve parçalanan kısımlarının kara delik yörüngesinde sürekli dönerek parçalandığını bildirdi. Bilim tarihinde ilk defa rastlanan bu olayın, kaydedilmesi ise bilimin ilerlemesinde büyük rol oynayacak gibi görünüyor.