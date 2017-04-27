Kara Fatma Kimdir? Milis Müfreze Komutanı Demet Evgar Oldu

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Vatanım Sensin dizisinde Kara Fatma rüzgarı esecek. Demet Evgar tarafından canlandırılacak Kara Fatma kimdir? Hayatı ve hakkında bilinmeyenler…
Fatma Seher Erden olarak tarihte bilinen Kara Fatma lakabıyla da anılan Mili Mücadele yıllarında Cumhuriyet’i kurmak için büyük çabalar veren Türk kadını olan Kara Fatma Vatanım Sensin dizisinde seyirciyle buluşacak. Demet Evgar tarafından hayat verilecek olan Kara Fatma’nın da hayatı diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor.
Milis Kuvvetleri’nin başına geçmesi için Mustafa Kemal Atatürk tarafından gönderilen Kara Fatma Yunan kuvvetlerine karşı sıkı bir mücadele içerisine girmiştir. Kurtuluş savaşı yıllarında Yunan kuvvetleriyle göğüs göğse de çarpışmıştır. Sadece kadınlardan oluşan ufak bir müfreze kurarak yaklaşık 30 Yunan askerini esir almayı da başarması tarihe kazınan notlar arasında yerini aldı. Kara Fatma 1955 yılında hayata gözlerini yumdu.