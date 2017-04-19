Kara Harp Okulu Başvuru Şartları – 2017 KHO Taban Puanları Açıklandı Mı?

2017 Kara Harp Okulu başvuru şartları MSÜ tarafından alınıyor. KHO baraj taban puanlarını geçen adaylar ikinci seçim mülakat sınavlarına hak kazanacak.

Milli Savunma Üniversitesdi Harp Okulları Komutanlığı bünyesinde faaliyet göstereccek olan Kara Harp Okulu için yükske başvuru gelmesi bekleniyor. 2017 yılında alım yapılacak olan Kara Harp Okulu için ciddi emek ve başarı siteyen süreçler öğrencileri bekliyor.

Kara Harp Okulu Başvuru Şartları

TC Vatandaşı olmak,

En fazla 21 yaşında olmak,

Lise veya dengi bir okuldan 2017 Haziran sonu itibariyle mezun olmuş olmak, (önceki mezunların başvuru hakkı bulunmamaktadır)

Aşağıdaki tabloda olduğu gibi taban puanı almış olmak,

Güvenlik soruşturmasının temiz olması,

TSK yönetmeliğinde göre sağlık yönetmeliğine uygun olmak,

Boy ve kilo sınırlarını karşılamak,

Evli ya da nişanlı olmamak,

Yüklenme senetlerini imzalamak,

İntibak eğitimini başarıyla tamamlamak.

gibi şartları sağlayan adaylar ilgili Harp Okulu tarafından verilecek sonuçlara göre okula alınabilirler.

2017 KHO Taban Puanları

KHO TABAN PUAN YGS 180 LYS Girmiş olmak.

Taban puanlardan sonra adaylar en yüksek adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. LYS MF-4 ve TM-1,2,3 puan türlerinden de sıralama yapılacaktır.