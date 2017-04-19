Kara Harp Okulu Başvuru Şartları – 2017 KHO Taban Puanları Açıklandı Mı?

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2017 Kara Harp Okulu başvuru şartları MSÜ tarafından alınıyor. KHO baraj taban puanlarını geçen adaylar ikinci seçim mülakat sınavlarına hak kazanacak.
Milli Savunma Üniversitesdi Harp Okulları Komutanlığı bünyesinde faaliyet göstereccek olan Kara Harp Okulu için yükske başvuru gelmesi bekleniyor. 2017 yılında alım yapılacak olan Kara Harp Okulu için ciddi emek ve başarı siteyen süreçler öğrencileri bekliyor.
gibi şartları sağlayan adaylar ilgili Harp Okulu tarafından verilecek sonuçlara göre okula alınabilirler.
|KHO TABAN PUAN
|YGS
|180
|LYS
|Girmiş olmak.
Taban puanlardan sonra adaylar en yüksek adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. LYS MF-4 ve TM-1,2,3 puan türlerinden de sıralama yapılacaktır.