Karabayır Nerede? Söz Dizisi Karabayır Köyü Merak Konusu

Karabayır köyü nerede bulunuyor? Söz dizisinin çekildiği yer olan Karabayır nerededir?

Star TV ekranlarında yer alan ve benzer dizilere oranlar daha iyi konumda olan Söz dizisinin çekildiği set çok merak edilmeye başlandı. Dizide oynayan birçok oyuncu özellikle askeri meslekte olanlar diziye uygun şekilde hayatlarını ve kıyafetlerini seçerken dizinin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ile uygun olarak yapılması gerektiğinden dizi yapımcıları da bunu halletmiş gözüküyor.

Karabayır Nerede?









Karabayır köyü tahminlere göre İstanbul Esenler’de bulunan özel bir alanda çekiliyor. Karabayır Köyü’nün tam olarak nerede olduğu ise gizliliğini dizinin başlamasının üstünden çok zaman geçmesine rağmen hala daha bilinmiyor.