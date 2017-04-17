Karaman TOKİ Kura Çekiliş Sonuçları Açıklandı Mı?

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TOKİ Karaman ilinde evler için çekiliş bugün yapıldı. Merkez’e bağlı olan Kırbağı’nda 559 vatandaş için yapılan kura çekiminde hak sahipleri yeni evlerine kavuşma fırsatı yakaladı.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Karaman Merkez’de yapılacak evler için inşa edilen kura çekiminde heyecanlı dakikalar yaşandı. Kazım Karabekir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde 2+1 olan konutlar yeni sahiplerine kavuştu. TOKİ kura çekimleri sonucunda ev sahibi olmaya hak kazananların isimleri ise açıklandı. Noter tarafından çekilen kura çekimine yoğun talep olması da gözlerden kaçmadı.
Başvuru sonuçları açıklandığı an burada paylaşacağız.