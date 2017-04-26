Kardeş Katli Nedir? Taht Babadan Oğula Neden Geçmiştir?

Osmanlı İmparatorluğu’nda kardeş katli çok zaman gerçekleşmiş bir olaydır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de Sultan Murat Han kardeşlerini öldürmüştür. Tahtın babadan oğla geçeceğini divanda belirtmiştir.

Daha önceki dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu, beylikten devlete ve imparatorluğa geçiş aşamalarında sancılı zamanlar yaşanmış ve bundan dolayı da devlet iç karışıklıklarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Düşman devlet iç karışıklıklarda tahtı ele geçiremeyen şehzadeler ile iş birliği yapmış ve Osmanlı’yı zor durumda bırakmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han çıkardığı fetva ile kardeş katlinin yolunu açmış ve bunu onaylamıştır. Sultan 1. Ahmet Han zamanında ise bu durum tam tersine dönüşmüş ve tahta hanedanın en yaşlı üyesinin gelmesi kararlaştırılmıştır.

Sultan Murat ise tahtın babadan oğla geçmesini amaçlamış ve bunun için divanda karar çıkartmıştır. Bu durumda da kardeşlerinin katlinin yolu açılmıştır.