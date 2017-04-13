Karın Germe Estetiği Kimlere Yapılır?

Gergin bir karın ve ince bir bele sahip olmak gençliğin bir belirtileridir. Fakat karın ve bölgesi bayanlarda genellikle doğumdan sonra veya kilo alıp vermeyle hızlı şekilde bozulan bölgeler arasındadır. Doğum sonucu karın bölgesindeki deri gevşer, çatlar kaslarına ve karnın bombeleşir. Menopoz sonrası belde ve göbek bölgesinde yağlanma görülür. Karın germe işlemi ile karın bölgesinde oluşan bu sorunlar yok edilebilir. Karın germe ameliyatı yalnızca kilolu kişilere uygulanmaz. Zayıf vücuda sahip fakat derisi sarkmış ve çatlak oluşmuş kişilerde de uygulanabilir.

Karın Germe Estetiği Kimlere Yapılır?

Karın Germe estetiği tıptaki adıyla Abdominoplasty uygulaması daha çok doğum yapmış kişilerde yararlıdır. Ayrıca deri elastikiyetinin kaybı sonucu az da olsa yağlanma şikayeti yaşayan yaşlı kişilerde de bu ameliyat yararlı olur. Karın germe ameliyatı yalnızca şişman fazla kilolu kişilere uygulanan bir işlem değildir. Zayıf olduğu halde karın bölgesindeki derisi sarkmış ve çatlamış kişilerde de fazla miktarda yarar sağlar. Aşırı kiloya sahip kişilerde karın bölgesine (sarkmalarda bile) uygulanan karın germe estetiği liposuction yardımı ile beraber uygulanır. Karın bölgesinde sarkma yoksa sadece çatlaklık varsa Liposuction uygulaması yeterli olur. Karın germe operasyonunda eski sezeryan izi ve göbek fıtığı gibi rahatsızlıklar da yok edilebilir. Karın germe operasyonu sonrası göbek seviyesinin altında olan şişmanlığın sebep olduğu çatlaklar yok edilir ve göbek seviyesi üstündekiler de hafifler.

Operasyon sonrası kişiler eskiye göre daha az yemek yiyerek doyma hissini kazanırlar. Bunun sonucunda da karın düzleşir, bel incelir, karın içi hacmi azalır ve zayıflama kolaylaşır, şişmanlık azalır. Zayıflamayı düşünen kişiler bunu operasyon öncesi yapmalıdır. Fazla kilolarını operasyon öncesi vermelidir. Hamile kalmayı düşünen kişiler de bu operasyonu doğum sonrası yaptırmalıdır. Çünkü doğum sonrası ciltte sarkmalar ve çatlamalar meydana gelir.