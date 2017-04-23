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Kayseri Erciyesspor Ankaragücü Maçı Hangi Kanalda?

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Kayseri Erciyesspor Ankaragücü Maçı Hangi Kanalda?
Bu haber 23 Nisan 2017 - 12:48 'de eklendi .

Spor Toto 2. Lig’de haftanın en önemli maçı bugün Kayseri’de Kayseri Erciyesspor Ankaragücü arasında oynanacak. Ankaragücü, tarihi maçı kazanması durumunda adını TFF 1. Lig’e yazdıracak. Kayseri Erciyesspor’un ise ligi sonunu bitirmesi kesinleşti. Futbol severlerin en çok merak ettiği soru ise Kayseri Erciyesspor Ankaragücü maçının hangi kanalda yayınlanacağı.

Ankaragücü, 3 sezondur mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig’de bu sezon sergilediği futbol ile dikkat çekti. Başkent temsilcisi, ligin bitimine 2 hafta kala 2. sıradaki Kastamonuspor’un 4 puan önünde lider durumda. Ankaragücü, bugün oynayacağı Kayseri Erciyesspor maçını kazanması durumunda ligin bitimine 1 hafta kala liderliğini ve TFF 1. Lig’e yükselmeyi garantileyecek. Kayseri Erciyesspor ise gelecek sezon 3. ligde mücadele edecek.

Kayseri Erciyesspor Ankaragücü Maçı Hangi Kanalda?





Bugün saat 15:30’da başlayacak tarihi mücadeleyi şuan için yayınlayacak bir kanal bulunmuyor. Maç saatinde mücadeleyi herhangi bir yerel kanal yayınlama kararı alırsa haberimizde paylaşılacaktır.

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