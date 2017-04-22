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Kenan Işık Öldü Mü? Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

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Kenan Işık Öldü Mü? Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor
Bu haber 22 Nisan 2017 - 18:58 'de eklendi .

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan Işık sağlık durumu ne durumda? 2017 yılında da Kenan Işık öldü mü haberleri çok dolaşıyor.

Son zamanlarda ATV ekranlarında yayınlanan, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmacısının sunucusu, ünlü tiyatrocu ve  ünlü ses sanatçısı (dublaj oyuncusu) Kenan Işık’ın  sağlık durumu hakkında bir çok söylenti mevcut. Kimileri onun hayata gözlerini yumduğunu söylerken, kimileri sağlığına kavuştuğunu ve tatil yaptığını söylüyor. Ünlü oyuncunun hayranları ise; bir an önce ekranlarda yeniden yer almasını ve sağlık durumunun iyi olmasını temenni ediyor.

Turizm Bakanlığı Özel Ödül Töreni’ nde; tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık’ ın ödülünü eşi Beril Işık’ ın almasıyla birlikte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın kendisini en kısa sürede ziyaret edeceğini söylemesi, siyasetçilerin duygusal anlamda hoşuna gitti. Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki tedavisinin ardından evine gönderilen Kenan Işık’ ı ziyaret edemediği için, suçlu hissettiğini söyledi.

Kenan Işık Sağlık Durumu Nasıl?





Kenan Işık’ ın sağlık durumunu çok merak eden hayranları, İstanbul Devlet Tiyatroları Genel Sekreteri Nihan Hanım’ dan Beril Işık’ a ulaşmaya çalıştılar. Kenan Işık’ ın eşi, Beril Hanım, ünlü tiyatrocunun sağlığı hakkında hiçbir şey söylemedi. Bunun üzerine, Kenan Işık’ ın yardımcısı Fuat Bey’ le görüşen hayranlarının aldığı cevap onları büyük bir üzüntüyle karşı karşıya bıraktı. ‘Kenan Işık evinde, bilinci kapalı halde yatıyor..’ Hayranlarının onun için yapabilecekleri tek şeyin dua etmek olduğunu anlamaları biraz uzun sürmüş gibi görünse de, herkesin isteği; bir an önce Kenan Işık’ ı sağlığına kavuşmuş halde görmek.

Yaklaşık iki yıl öncesinde, 21 Mart tarihinde spor salonuna giden Kenan Işık, kompleksin sauansından çıkarken ayağının kaymasıyla beraber, çok sert yere düşmesi ve kafasını vurması sonucunda komaya girdi. Yaklaşık iki senedir komada olan Kenan Işık, bir süre Türkiye’ de yoğun bakımda kaldı. Daha sonra, Almanya’ da kliniğe götürülen Kenan Işık’ ın hala komada olduğu ve tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

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