Kendine iPhone Yaptı

Çin’ de yaşayan Scott Allen kendi iPhone 6s’ ini yaptı. Herkesin merak ettiği ise, nasıl yaptığı oldu. Çin’in Shenzen kentinde bütün elektronik dükkanlarını tek tek dolaşan Scott Allen, eski silikon vadisi çalışanı olduğunu söyledi.

Teknoloji dükkanlarının neredeyse hepsini gezen en ucuz parçaları toplayarak iPhone 6 üretmeyi planladı ve başardı. Gerekli olan tüm parçaları toplayan Scott Allen, saatler süren birleştirme işlemi sonrasında 16 GB iPhone 6s sahibi oldu.









Parçaları toplarken aynı zamanda cihazı çalıştırabilmek için gerekli bilgileri öğrenen, Scott Allen, cihazı birleştirirken ufak bir sorun yaşadı. Tuşların basılma hissini yaratamadığını fark eden Scotty Allen, derhal parçaları sökerek yeniden birleştirdi ve tuşa basma hissini de düzeltti. 1100 dolar civarında harcama yapan Scotty Allen, sıfır iPhone 6s cihazını üretmiş oldu. Apple’ ın iletişime geçeceğini düşündüğümüz Scotty Allen, ev ortamında başarılı bir birleştirme yaparak çoğu telefon şirketinin gündemi oldu.