Kıdem Tazminatı Kalkıyor Mu? 2017 Düzenlemesi Neler Getirecek?

Kıdem Tazminatı kalktı mı? İşte milyonlarca çalışanın sorduğu 2017 Kıdem Tazminatı yeni düzenlemesi ile ilgili olarak Bakan Müezzinoğlu açıklamalarda bulundu.

Kıdem tazminatı ilişkin katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatı ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin gelebileceğinin sinyallerini verdi. İşverenlerin sorunlarının kendilerine geldiğini, bazı mağduriyetlerin yaşandığını bu yüzdende hafta sonu ilgili sendikalarla da bir görüşme yapacağını belirtti.

Kıdem Tazminatı Kalkacak Mı?









İşverenlerin üzerinde bulunan ciddi miktarların Bakanlık tarafından düzenlenmesi ön görülürken, fonda biriken paraları çalışanların istediği zaman takip edebileceğini kaydetti. Kıdem Tazminatı’nın ise kalkması gibi bir adım olmazken bu konuda 2017’den başlamak üzere yeni düzenlemeler gelmesi ön görülüyor.