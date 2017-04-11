Kimler Dudak Dolgusu Yaptırabilir?

Çağımızın hastalığı haline gelen estetik operasyonlar dönemimiz de yaşayan tüm gençlerin çılgınca yaptırdığı sıradan operasyonlar haline gelmiştir. Estetik yaptırmak için aslında yaş ortalamasının en az 18 yaş olması gerekmektedir. Fakat acil müdahale edilmesi gereken durumlar olduğunda ailesinin izni dâhilinde estetik operasyonda yapılabilmektedir. Dudak dolgusunda da durum bu şekildedir. 18 yaşını doldurmuş her bireyde dudak dolgusunu yaptırabilmek için aday olabilir. Dudak insan vücudunun en dikkat çeken kısmı olmasından dolayı genel anlamda diğer operasyonlara nazaran daha fazla talep olan bir operasyon yöntemidir. Estetik operasyonlar eskiye nazaran daha fazla sıcak bakılan bir işlem olsa da bu operasyonları yaptırmak istediğiniz doktorunuzun çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim.

Estetik operasyonlar günümüzde o kadar yaygın bir haldedir ki sadece dudak dolgusu değildir yaptırılan işlemler. Mesela iple yüz germe, kepçe kulak estetiği, göz kapağı estetiği ve benzeri estetikleri yaptırabilmemiz için önce bir ön araştırma yapılması gerektiğini unutmayalım.

Dudak dolgusu operasyonu aslına bakılırsa o kadar da küçümsenecek bir operasyon değildir. Diğer estetik operasyonlar gibi ciddiye alınması gereken bir operasyondur. Bu işlem de diğer operasyonlar gibi ciddi bir operasyondur. Yani dudak dolgusu olması operasyonun önemini azaltmıyor. Çevremizde bazı örnekleriyle karşılaştığımız kötü operasyonlara da şahitlikler edebiliyoruz dönem dönemde olsa.

Mesela kötü görünen dudaklara halk dilinde ördek ağzı gibi denilen işlem tamamen doktorunuzun sizlere karşı yapmış olduğu yanlış bir işlemden kaynaklı olduğunu bilmeniz gerekmektedir. İşte bu durum da sadece üst dudağa yapılan dolgudan kaynaklanır. Dudaklara gereğinden fazla dolgu yaptırmak ta halk arasında şu düşüncelere sebep olabiliyor bazı zamanlar; nasılsa para veriyorum bolca olsun fikri oldukça yanlış bir fikirdir. Her şeyi uzmanınıza bırakarak ve doğru uzmanı seçtiğiniz takdir de en dolgun dudaklara ve sizi en güzel gösteren bir görünüme sahip olabilirsiniz.