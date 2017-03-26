King Kong Zirveye Tırmandı

2004 yapımı Kin Kong filminin yeni uyarlaması olarak karşımıza çıkan, ‘’Kong: Kafatası Adası’’ filmi, vizyona girdiği ilk haftadan zirvede yer aldı.

Ünlü sinema araştırma sitesi Box Office’ninn yaptığı araştırmaya göre Kong: Kafatası Adası filmi, 61 milyon dolar hasılat ile açılış yaptı. Listenin ikinci sırasında ise ‘7,8 milyon dolarlık hasılatıyla ‘’Logan’’ filmi yer almakta. 185 milyon dolarlık bir bütçe ile çekilen film, filmin çekimi için harcanan bütçenin yaklaşık üçte birlik bir kısmını da elde etmiş oldu. Filmin vizyondan kalkacağı süreye dek hasılat rekoru kırmaya aday olacağı öngörülüyor. 2004 yapımı bir filmin günümüz uyarlamasını ele alan filmin kadrosunda, ‘’Yenilmezler’’ filminde ‘’Loki’’ rolünü oynamış olan usta oyuncu Tom Hidleston ve Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson, gibi isimler bulunuyor.