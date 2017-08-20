Kirliliğin Kaynağını Çözen Robot Yılan Balıkları

İsviçreli araştırmacılar, sulardaki kirliği önlemek için farklı yollar aramaktaydı. Bu çözüm yollarından birisi olarak ise robot yılan balığı yaptılar.

Yapmış oldukları bu robot yılan balığına Envirobot ismini veren araştırmacılar, bu tasarımın çok yararlı olacağını düşünüyorlar. Hem uzak mesafeyi gözlemleyip, hem de yakın çevresinde kirliliği önleyen ve kaynağını bulan bu tasarım sayesinde oluşan su kirlilikleri ortadan kalkacak ve daha temiz denizler, okyanuslar göreceğiz. Bu tasarım ise suda yaşayan hayvanlardan esinlenerek yapıldı. Bu robot hem kendi isteğine göre hareket edebiliyor, hem de uzaktan kumanda sayesinde kontrollü bir şekilde hareketi sağlanabiliyor. 150 cm uzunluğunda olan bu robot, her biri birbirinden farklı olan elektrik motorları olan parçalardan oluşuyor. Her bir motorların birbirinden farklı olması, bu robotun suda rahatça hareket edebilmesini sağlarken, çamurlu alanlarda kalmasını da engelliyor.

Yapılan yılan balığı robotunda biyolojik sensörler kullanılması, oluşan sorunlarının kaynağını ve bu suyu kirleten maddelerin ne tür maddeler olduklarını algılamasına yardımcı oluyor. Eğer sudaki civa miktarı fazlaysa, farklı yöntemler kullanarak, bu sorunları ortadan yok ediyor.