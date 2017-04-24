Kısa ve Anlamlı Günaydın Mesajları

Günaydın mesajları sabah saatlerinde sevdiklerinize yapabileceğiniz en güzel sürprizlerden. Anlamlı ve komik kısa günaydın mesajları burada!

Sevmek insanlara bahşedilmiş en erdemli duygu. Gelişen teknoloji sayesinde insanlar artık eskisi gibi sevdiklerine mektup yazıp o mektuba cevap gelmesini beklemiyor.

Eskiden sevmek sevdalık çekmek gerçekten de zordu şimdilerde kız ya da erkek hiç fark etmez eskilere oranla daha şanslı, öyle ki eskiler bir mektup yazardı o mektubu sevdiğine ulaştırmak için çabalardı, ulaştırdıktan sonra sevgiliden mektuba yanıt gelmesi için beklerdi böylesine zor sevdalar çekerek birbirleri ile irtibat kurmaya çalışırlardı. Aradan geçen zaman hem teknolojiyi hayatımıza soktu hem de bizlerin işini kolaylaştırdı. Seven insan kız ya da erkek ayırt etmeden günün her saati sevdiğini düşünür. Güne sevdiği insanın hayali ile başlar geceye sevdiği insanın hayaliyle yön verir hal böyleyken insanlar sevgililerine güne başlarken bir günaydın mesajı atmadan o güne başlamaz.

Kısa Günaydın Mesajları

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi bir his, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım günaydın meleğim.

Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün seninle uyandığım gün sevgilim, günaydın sana.

Gününüz günaydın olsun.