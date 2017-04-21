Kısmetse Olur 22 Nisan Cumartesi Haftanın Finali Fragmanı (412. Bölüm – Kanal D)

Kısmetse Olur, 22 Nisan cumartesi fragmanı öncesi bugün son bölüm ile Kanal D ekranlarına geldi. 412. bölüm olan haftanın finalinde pek çok gelişme izleyici karşısına gelecek. Emre ve Adnan arasında kopan ipler kızlara da yansıyor. İlkay ise Akın’a yakın arkadaş olamayacaklarını söyleyince gerilim artıyor.

Kısmetse Olur, büyük finale adım adım ilerlerken evde gerilim artmaya devam ediyor. Adnan ve Didem ilişkisi diğer çiftlerin arasını bozmaya devam ediyor. Melis, yaptığı açıklamada Adnan hakkında ağır ifadeler kullanıyor. Hem Melis hemde Batuhan ile arasının bozulmasına Adnan’ın sebep olduğunu dile getiren Melis’e Adnan’ın cevabı sert olacak. İki yakın arkadaş Adnan ve Emre ise yaşanan tartışma sonrasında iki düşman haline geliyor. İlkay’ın tepkisi ise Akın’a. Kısmetse Olur, uzun süre unutulmayacak haftanın finali ile Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Kısmetse Olur Yeni Bölüm Fragmanı











Kısmetse Olur haftanın finali, 22 Nisan cumartesi akşamı saat 23:30’da Kanal D ekranlarında olacak.