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KK Bedeli Nasıl Geri Alınır? Elektrik Faturası Dağıtım Bedelini Geri Alabilirsiniz

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KK Bedeli Nasıl Geri Alınır? Elektrik Faturası Dağıtım Bedelini Geri Alabilirsiniz
Bu haber 27 Nisan 2017 - 12:17 'de eklendi .

Kayıp Kaçak Bedeli nasıl geri alınır? Elektrik faturalarında sıkça görülen KK bedeli geri alabilmek için neler yapılmalıdır?

Elektrik faturaları üzerinde yer alan ve her aboneden de tahsil edilen kaçak kullanım bedeli konusunda Yargıtay’dan çıkan kara üzerine geri alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. On yıllık bir süre zarfında kayıp kaçak kullanım bedellerine iade unsurunun ortaya çıkması konusunda da elektrik dağıtıcı firmalarına yapılacak olan başvurulardan sonra da gerekli mahkemelere de başvuru sürecinin sonrasında olumlu sonuçlara ulaşarak; söz konusu meblağları geri alabilme sonucuyla da karşı karşıya kalabileceklerdir. Bu alanda gerekli düzenlemeler yapılabilirken; gerekli başvuruların hangi kurum ya da kuruluşlara yapılabileceği konusunda da bilgilendirme yapılarak vatandaşların bu şekilde para iadesi alabilme şanslarının olduğu da belirtildi.

Yargıtay tarafından onana kaçak kullanım bedellerinin iadesi konusunda on yıllık bir geçmişe dair faturalandırma işlemlerinde yer alan söz konusu bedelleri geri alabilme imkanınız da ortaya çıkmaktadır. İlk olarak ikamet ettiğiniz ilin elektrik dağıtımı işlemini yürüterek geçmişe dair fatura belgesini elde etmeniz gerekiyor. Bu belge kapsamında da kaçak kullanım bedeli dahilinde ne kadar bir ücretin ortaya çıktığı konusunda da hesaplamalar yaparak; bir bedeli meydana getirebileceksiniz. Bu anlamda da ortaya çıkan meblağlar sonucunda da farklı kurumlara başvuru yapabileceksiniz. Kaçak kullanım bedeli dahilinde ortaya çıkan meblağ iki bin liranın altında seyrediyor ise hakem heyetine; iki bin liranın üstünde yer alıyor ise tüketici mahkemelerine başvuru yaparak hakkınızı iade edilmesine yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz.

Kayıp Kaçak Bedeli Nasıl Alınır?





Yargıtay tarafından görülen bir mahkeme sonrasında ortaya çıkan kaçak kullanım bedellerinin iadesi konusu; elektrik faturalarının ödenmesini düzenli bir biçimde gerçekleştiren kişilerden alınamayacak bir bedel olduğunu belirtmiş ve vatandaşlar tarafından ödemesi yapılan söz konusu bedellerin ön yıllık bir geçmişi kapsayacak şekilde geri alınmasına dair bir taslak hazırlamıştır. Bunun adil bir bedel olmadığını da belirten Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; bu yönde düzenlemelerin de yapılacağını belirterek; dürüst vatandaşlardan bu şekilde bir ücretin tahsil edilemeyeceğini belirtti. Bu şekilde bir ücretin söz konusu olamayacak şekilde yapılandırıldığını da belirtti ve vatandaşların kaçak kullanım bedellerine yönelik iade yapılması konusunda başvuruları yapmalarını da söyledi.

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