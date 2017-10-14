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Kozmik Işıkların Atasının Keşfi Yapıldı

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Kozmik Işıkların Atasının Keşfi Yapıldı
Bu haber 14 Ekim 2017 - 0:22 'de eklendi .

Gündemi her zaman olan ve büyük gizemlerin her zaman bulunduğu kozmik ışıkların, bilim insanları tarafından kaynaklarının bulunması, derin bir oh çekilmesini sağladı.

Arjantin’de Pierre Auger Gözlemevinde gerçekleştirilen uluslararası araştırmanın neticesinde, kozmik ışıklarının Dünya’ya nereden geldiğinin tespiti yapılmıştır. Yapılan tespit ile, kozmik ışıkların dünyamıza Samanyolu Galaksisi’nin dış hattından geldiği sonucuna varılmıştır.  Daha önceden ise 1912 senesinde Avusturyalı Victor Francis Hess tarafından keşfedilen kozmik ışıklarının bizim Güneş Sistemimizin dışından geldiği varsayımı üzerinde durulmuştu. Fakat günümüzde yapılan çalışmalar, aslında geçmişteki varsayımların doğru olmadığını da göstermiş oldu.

Yapılan deneyler ve araştırmalar And Dağlarında geniş bir plato üzerinde gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 3 bin km’lik plato üzerinde sürdürülen araştırma, 1600 sensörün kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sensörler 12 sene boyunda dünyamıza ulaşan 30 bine yakın radyoaktif parçacıkların var olan hareket kabiliyetini ve diğer işlevlerini incelemiştir.

Varılan sonucun neticesinde bilim insanlarının yaptığı açıklama, gelen bu kozmik ışıklarının büyük bir oranının aynı rota üzerinden dünyamıza ulaştığıdır. Özelikle de bu oluşumun, uzay alanında belirli bir galaksi etkileşiminin olduğu yoğun alanlardan kaynaklandığı da ifade edilmiştir. Buna istinaden bilim insanları, gelen kozmik ışıklarının dağılma yönleri noktasında aksi bir yöne sapma olma olasılığını da çok düşük olacağını belirtmişler ve bunun Samanyolu Galaksisinin dışından gelmesi için yeterli bir kanıt olduğunu da vurgulamışlardır.

Buna Bakın!  Bilim Adamlarının Çalışması Meyvesini Verdi
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