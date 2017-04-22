Kredi Kartlarına Parmak İzi Sensörü Geliyor

İnsanlar tarafından oldukça fazla ilgi gören ve kullanılan kredi kartları; zaman zaman güvenlik açısından da sorunlarla gündeme gelebiliyor.

Bu tür güvenlik sorunlarını aşma anlamında da yer yer önlemler alınmasıyla beraber; bu noktada farklı yollar da izlenebiliyor. Genelde sayılarla meydana getirilen ve şifre olarak adlandırılan bu güvenlik unsurları farklı seçeneklerle de gündeme gelmeye hazırlanıyor.

Kredi kartlarına yeni gelen özellikler kapsamında parmak izleri de devreye girerek; kredi kartları daha da kişisel bir noktaya ulaşabileceklerdir. Böylelikle daha güvenilir bir noktaya ulaşabilecek olan kredi kartları; kullanıcılarını daha memnun edecek şekilde yer almaya da başlayacaktır. Bu şekilde de daha güvenli harcamalarınızı kredi kartlarınız ile gerçekleştirebilecek ve bu aşamada da akıllı telefonlarınızın da etkisinin farkına vararak; bu bağlamda olumlu sonuçlara ulaşabilme aşamasında da önemli bir yer tutacaktır.