Kuş Suikastçıları Kediler Avustralya’da Hız Kesmiyor

Zengin hayvan türlerini barındıran Avustralya şu sıralar, kedilerin kuşları avlaması ile gündemde yer almaktadır. Özelikle de kedilerin sürekli olarak kuşları avlaması, önemli kuş türlerinin neslinin azalmasına neden olduğu da ön plandadır. Sürekli yaşanan bu durum, kuşların nesillerinin tükenme noktasına gelmesine neden olmaktadır.

Kedilerin özelikle de normal davranışlarının yanı sıra, kuşlara büyük bir kim besliyor olsalar gerek ki, büyük bir av sezonu başlamış gibi hava bulunuyor. Özellikle de avlanma sayısının kediler tarafından artması, kuşların sayılarının da gitgide azalmalarına neden olmakta. Yapılan istatistiklerde kedilerin her gün binlerce kuşu öldürdüklerinin varsayıldığı düşünülmektedir. Her gün bu denli bir sayının olması, Avusturalya’da kuş türlerinin azalması noktasında büyük bir sorunun da habercisi oluyor.

Biological Conversation adlı bir dergide yapılmakta olan araştırmada, kedilerin her yıla oranlar 316 milyona yakın kuşu avladıkları açıklanmıştır. Sadece evcil kedilerin bile 60 milyona ulaşan sayıda kuşları avladıkları da belirtiliyor. Yaşanan bu durumun kedilerin hangi amaçla yaptığı elbette ki merak konusu olsa da, doğal güdülerini tetikleyen bazı etkenlerinde olduğu açık.

Yapılan anketlerin verdiği sonuçlara göre, kedilerin 338 kuş türünün neslini tüketmeye kadar problem çıkardığı izlenimi ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında 70 farklı türün ise tamamen yok olma tehlikesinin yüksek olduğu da belirtilmiştir. Hatta bazı bölgelerde ülkede, belirli alanlar tellerle çevrilip, kedilerin girmemesi için önlemlerin alındığı da biliniyor.