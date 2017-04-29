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Kut Ül Amare Kahramanı Komutan Kimdir? Kut Ül Amare Zaferi Nedir?

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Kut Ül Amare Kahramanı Komutan Kimdir? Kut Ül Amare Zaferi Nedir?
Bu haber 29 Nisan 2017 - 15:14 'de eklendi .

Kut Ül Amare savaşı büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Kut Ül Amare kahramanı olan bu komutan kimdir? Savaş, hangi cephede gerçekleşmiştir?

İngiltere’nin 1. Dünya Savaşı’nda aldığı en utanç verici savaşlardan birisinin yıl dönümü bugün gerçekleşiyor. 29 Nisan 1916 senesinde Kut Ül Amare zaferi olarak tarihe kazınan o savaşta Osmanlı ordusu çok büyük bir zafer kazanmıştır. Hatta bu zaferin kutlanması zaman zaman iki ülke arasında sıkıntılara da diplomatik olarak yol açmıştır.

Irak petrollerini elinde tutmak isteyen Büyük Britanya’nın yaptığı bu savaşta ülke çok büyük yara almıştır. Kuveyt’ten çıkartma yapılan birlikler motorize ekip olmanın da avantajını kullanarak Kut şehrine kadar gelmiş ve geri püskürtülmüşlerdir.

Kut Ül Amare Kahramanı Kimdir?





Kut Ül Amare savaşının kahramanı ise Halil Kut olarak tarihe geçmiştir. Kazanılan bu zafer sonrası çok büyük sevinç yaşanmış ve İngilizler’in itibarı bir kez daha yerle bir edilmiştir.

Kut Ül Amare Savaşı Hangi Cephede Yapıldı?

Kut Ül Amare savaşı Irak’ın kuzey kısmında yer alan Kut bölgesinde gerçekleştirilmiştir. 14 bine yakın İngiltere askeri ile 13 general rütbesinde asker esir alınmıştır. İngilzielr ayrıca bu savaşta 40 bini aşkın askerini kaybetmiştir.

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