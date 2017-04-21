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LG G6 Bugün Çıkıyor

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LG G6 Bugün Çıkıyor
Bu haber 21 Nisan 2017 - 17:49 'de eklendi .

Başarılı bir telefon, televizyon firması olan LG aynı zamanda beyaz ev eşyaları ile de başarısına başarı katarken; yakın zamanda çıkacak olan LG G serisinin 6. telefonu olacak G6’nın halka sunumununun tarihini açıklanmıştı.

21 Nisan 2017 (bugün) tarihinde satışa sunulacak olan LG G6 teknoloji severler tarafından merakla beklenmekte. 5.7 inçlik geniş ekranına karşın tek elle tutulabilen ve kullanımını oldukça rahat bir hale getiren LG mühendisleri ”Büyük ekran, küçük telefon” sloganıyla harekete geçtiklerini belirtti. Geniş açılı ön kamerası ve arka tarafında 13 MP çift kamerasıyla gündeme bomba gibi düşecek android v7.0 Nougat işletim sistemli LG G6 HDR10 desteği ve Dolby Vision desteğiyle rakiplerinin yanında yerini alacak gibi görünüyor.




Ayrıca yeni çıkacak olan LG G6 3.330 mAh ile uzun süreli kullanımlar için ideal bir seçenek olacak. 4 GB RAM ile piyasaya çıakcak olan LG G6′ nın fiyatı ise; 3189 türk lirası olarak kararlaştırıldı.

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