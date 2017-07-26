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LG Q6 Telefonu Çıktı

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LG Q6 Telefonu Çıktı
Bu haber 26 Temmuz 2017 - 11:10 'de eklendi .

LG Q6 üç modelden oluşmaktadır. Bu telefonlar da kendi içinde özelliklere ayrılmaktadır. Bu özelliklerin başında RAM, depolama alanı ve renk seçenekleri gelmektedir.

LG Q6’nın birçok ilgi çekici özelliği vardır. Bunlardan biri 18:9 en ve boy oranıdır. Bu oran sayesinde kullanıcılara güzel bir deneyim yaşatmaktadır.  Bu telefonlar LG Q6, LG Q6 Plus ve LG Q6a isimleriyle anılmaktadır. Q6 Plus, 4 GB RAM, Q6 3BG RAM, Q6a ise 2 GB RAM’a sahiptir ve 64, 32, 16 GB depolama alanına sahiptir. Bu üç modelin ortak özelliğinden birisi kavisli bir kenar yapısında olmalarıdır. Bu kenar sayesinde sportif bir görüntüye sahip olmaktadır. Telefonun tüm modelleri 13 megapiksel çözünürlüklü kameraya ve yüz tanıma özelliği olan selfie kamerasına sahiptir.

LG Q6

LG Q6 telefonları Asya, Avrupa, Kuzey ve Latin Amerika ‘da kullanıcı ile buluşacak. Ağustos ayında kullanıcı ile buluşacak olan telefon için henüz bir fiyat bilgisi verilmemiştir. Sizde bu telefonun özelliklerini ve görüntüsünü beğendiyseniz Ağustos ayını beklemeniz gerekmektedir.

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