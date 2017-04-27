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Lise Taban Puanları 2017 – Anadolu ve Fen Lisesi Kaç Puanlarla Alıyor?

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Lise Taban Puanları 2017 – Anadolu ve Fen Lisesi Kaç Puanlarla Alıyor?
Bu haber 27 Nisan 2017 - 15:54 'de eklendi .

2017 lise taban puanları Anadolu, İmam Hatip ve Fen liseleri için önemli. İstanbul, Ankara ve İzmir lise taban puanları ise en fazla bakılanlar arasında yer alıyor. Lise taban puanları ile TEOG sınavına giren öğrenciler alacakları puanlar ile tercih yapacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı soru ve cevapları EBA üzerinden bugün açıklandı.  2 milyona yakın öğrencinin girdiği TEOG sınavları sonuçları ile bir sonraki eğitim hayatlarına lisede devam edecek öğrenciler için lise tabanları önemli bir konu haline de gelmiş oluyor. Kontenjan sayıları da bu tercihlerde çok önemli olacak.

Buna Bakın!  Eba.gov.tr TEOG 2 2017 Soru ve Cevapları! Eba Giriş Ekranı

Diğer illerde yer alan öğrenciler ise https://e-okul.meb.gov.tr/ adresinden giriş yaparak puanalra bakabilir.



Lise Taban Puanları 2017 (İstanbul)

İstanbul teog lise taban puanları için tıklayınız.

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