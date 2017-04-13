Lyon Beşiktaş Maç Öncesi Neler Yaşandı? Taraftar Niye Sahaya Girdi?

Beşiktaş ile Fransız takımı O. Lyon takımı arasındaki mücadele başlamadan önce yaşanan sıkıntılar maç öncesine damga vurdu. Maçın UEFA saatine göre 22:05’te başlaması gerekirse maç 22:50 sularında başladı. Bunun nedeni ise taraftarların yarattığı sorunlar olduğu kameralara yansıdı.

Maçın başlama saatine dakikalar kala kale arkasına yakın bir tribünde iki takım taraftarlar arasında sözlü sataşma ve ardından arbede çıktı. Lyonlu taraftarlar durduk yere sahaya inerken polis olaylara müdahale etmekte zorlandı. Lyonlu taraftarların sebepsiz yere Beşiktaşlı Türk taraftarlara da saldırdığı belirtiliyor.

Olayların yatışması için Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas mikrofon ile takım taraftarlarına seslenerek olayları yatıştırmaya çalıştı.

Lyon Beşiktaş Maçı Öncesi Yaşananlar