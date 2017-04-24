LYS Ne Zaman Yapılacak? 2017 LYS Geri Sayımı Sürüyor

2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ne zaman hangi tarihte yapılacak? LYS 2017 için geri sayım başladı. İşte sınav tarihleri ve bölümleri…

Üniversiteye 4 senelik giriş yapmak isteyen lise öğrencilerinin sınava girecekleri tarihler belirlendi. Sınav ücretlerinin ve başvurularının 17 Nisan 2017 tarihinde sonlanmasının ardından ÖSYM, 18 Nisan 2017 tarihinde ÖSYM’nin sitesinden yapılan ödemeleri de kabul etti.

LYS-1 Matematik Sınavı; 11 Haziran 2017 tarihinde Pazar günü yapılacak. Sınav süresi 135 dakikadır.

LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı: 17 Haziran 2017 tarihinde Cumartesi günü yapılacak. Sınav süresi 135 Dakika olarak kararlaştırıldı.

LYS-3 Edebiyat Coğrafya Sınavı: 18 Haziran 2017 tarihinde Pazar günü yapılacak. YÖK’ ün kararlaştırmış olduğu sınav süresi 120 dakikadır.









LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı: 10 Haziran 2017 tarihinde Cumartesi günü yapılacak. Sınav süresi 135 dakikadan oluşmaktadır.

LYS-5 Yabancı Dil Sınavı: 17 Haziran 2017 tarihinde Pazar günü yapılacak. Sınav süresi 120 dakikadan oluşmaktadır.