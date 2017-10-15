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Makinistlik Trenlerin Kendi Kendine Gitmesiyle Tarihe Karışıyor

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Makinistlik Trenlerin Kendi Kendine Gitmesiyle Tarihe Karışıyor
Bu haber 15 Ekim 2017 - 0:35 'de eklendi .

Geçmişten günümüzde trenlerin yeri ve önemi oldukça fazladır. Özelikle de günümüzde artık demir yollarında trenlerin artık makinist olmadan ilk tren yolculuğunun Avusturalya da yapılması, günümüz teknolojilerin ne denli geliştiğini büyük derecede ortaya koymaktadır.

Rio Tinto adında Çin merkezli olan madencilik şirketi tarafından yapılan ilk otonom treni kullanılmaya başlanmıştır. Gerekli kontrollerin ve testlerin yapılmasının amacı ile özellikle de madencilik şirketinin, daha ilerleyen zamanlarda sektörünü değiştirebileceği yönünde de atılımlar vardır. Özelikle de trenin makinist olmadan 100 kilometrelik demir yolunda yük transfer etmesi ve hiçbir insanın trende yer almaması, teknolojik gelişiminin önündeki tabularında yıkılmasını sağlamıştır.

Maden şirketinin sahibi olan Chris Salibury tarafından yapılan açıklamanın özünde, gelecekte madenlerin inşası ve o madenlerin taşınması için gerekli otonom teknolojisinin lideri olmalarından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etmiştir. Özelikle de sektöre bağlı olarak yeni iş kollarının da buna bağlı olarak gelişebileceğini da ifade etmiştir.

Makinist olmayan tren ile yapılan ilk sefer Pilpara bölgesinde yer alan demir cevherlerinin transferi için olmuştur. Batı Avustralya’da Rio Tinto şriketi, temelde 2017 senesinden beridir otonom tenleri kullansa da her türlü olasılığa karşı makinistleri de ilgili görev yerlerinde bulundurarak, bu süreçlerin ilk aşamasını yapmaktaydı. Özellikle de önümüzdeki yıllarda artık tamamen trenlerin kendi kendine hareketleri üzerinde geliştirmeleri atmak ve ilgili yasa izinleri de alarak, otonom tren teknolojisinde ulaşımı sağlamak istediklerini de görmekteyiz.

Buna Bakın!  Asena Atalay Yine Gündemde
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