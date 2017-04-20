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Manchester United Anderlecht Maçını Şifresiz Veren Yabancı Kanallar

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Manchester United Anderlecht Maçını Şifresiz Veren Yabancı Kanallar
Bu haber 20 Nisan 2017 - 19:33 'de eklendi .

Manchester United Anderlecht maçını şifresiz veren yabancı kanallar belli oldu. İlk maçta Belçika’da 1-1 sona eren mücadelenin ardından gözler bu akşam saat 22:05’te İngiltere’de oynanacak rövanş mücadelesine çevrildi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United, 1-1 biten ilk maçında ardından bu akşam evinden Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta 1-0 öne geçen Morinho’nun öğrencileri skoru koruyamadılar ve sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldılar. Ligde büyük bir çıkış içerisine giren ve gözünü UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna diken M. United, bu akşam oynayacağı Anderlecht maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Anderlecht cephesinde ise moraller yerinde. Ligde şampiyonluğa koşan Belçika temsilcisi, İngiltere deplasmanında işinin oldukça zor olduğunun farkında. Hücum hattında oldukça etkili bir oyun sahaya yansıtan Anderlecht, zorlu maçta M. United’ı elemek için sahada olacak.

Manchester United Anderlecht Maçını Veren Kanallar





Tivibu Spor 3, HD beIN Max 2, beIN Sports France, Euro Sports 1 başta olmak üzere pek çok yabancı kanal Manchester United Anderlecht maçını şifresiz olarak izleyici karşısına getirecek.

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