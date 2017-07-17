Markafoni Neden Kapandı?

9 yıl öncesinde yerli girişimciler tarafından kurulan ve kurulduğu yıllarda pek çok kişinin beğenisini kazanmayı başaran Markafoni şirketinin tamamı, daha sonradan Afrikalı Naspers tarafından satın alınmıştır. Üç kişinin ortaklığıyla kurulan bu şirket, 300 bin dolarla kurulmuştu.

Herkes tarafından bilinen ve giyim sektöründe büyük bir öneme sahip olan Markafoni, mağazalarını kapatma kararı aldı. Bu bilgiyi kendi sayfasından paylaşan bu firma, takipçilerini merakta bırakmıştı. Sıkça sorulan sorulardan dolayı büyük bir kitleye ulaşan bu bilgi, çoğu kişide merak uyandırmaktadır. Bu şirket 30 Haziran’a kadar ürünlerinin hepsinin satışta kalacağını ve daha sonrasında tamamen kapanacağını belirmiştir.

Yüksek Reklam Bütçeleri ve İndirimli Ürünler Sonu Hazırladı

Markafoninin kapanma sebepleri arasında reklamlar için harcadığı yüksek bütçelerde yer almaktadır. Reklamlar için harcanan rakamların yüksek olması, bu şirketi zor durumda bırakmaktadır. Ancak bu şirket sadece bu sebepten dolayı kapanma kararı almamıştır. Sürekli indirimler yapması ve fırsat seçenekleri sunması en başlarda pek çok kişinin dikkat çekmiştir. Kısa bir süre sonra bu indirimlerin az çeşitli ürünler için yapıldığı fark edilmiş ve satıcı sayısında düşüş yaşanmıştır. Yapılan indirimlerin sürekli benzer ürünler için yapılması, müşterilerin ürünleri almamasına sebep olmuştur. Bu da şirketin ürün satışını engellemiş ve zarara uğramasına sebep olmuştur. Daha önceden bu şirketin ürünlerini almayı tercih eden kişiler, bir süre sonra sıkılmış ve farklı şirketlerin mağazalarından alışveriş yapmaya başlamışlardır. Satış oranında büyük bir düşüş yaşayan şirket, daha fazla zarara uğramadan kapanma kararı almıştır.

Afrikalı merkezli ticaret grubu olan Naspers’a bağlı bir şirket, 2010 yılında Markafoni’nin %71.2’lik hissesini satın almıştır. Daha sonradan 2014 yılında bu şirket tekrardan harekete geçerek, bu şirketin tamamını satın almıştır. Tamamen satın alınan şirket, Güney Afrikalı bir şirketin bünyesine dâhil olmuştur. Bu şirketin kurucusu olan Sina Afra, sitenin kapanmasına üzüldüğünü belirtirken aynı zamanda artık bu şirketin hiçbir sorumluluğunun, yetkisinin olmadığını söylemiştir.

ETİD Başkanı, Türkiye’de e-ticaret payının yüzde 3,5 olduğunu ve bunun yüzde 5’e çıkartılması gerektiği dile getirmektedir. Bu artışında sadece internet üzerinden ürün satan sitelerin yapabileceğini belirtmiştir.

İflas Mı Etti?

Markafoni kurucuları gelen bir satın alma teklifinin reddedildiğini öğrendikten sonra, işlerinin aksamaya ve küçülmeye başladığını farkına varmışlardır. Kesin bir sonuç elde etmeden ve kesin bir şey söylemeden önce paylaşım yapmak istemeyen şirket, kesin bir karar aldıktan sonra paylaşımda bulunmuşlardır. Şirketin kapanacağı çalışanlara e-posta yoluyla belirtilmiş, diğer ziyaretçilere ve müşterilere ise sosyal medyadan resmi sayfalardan duyurulmuştur.