Matrix Geri mi Dönüyor

Bir bilim kurgu filminin bu kadar insanı etkileyebileceği ve üniversitedeki felsefe öğretmenlerinin şiddetle tavsiyesi Matrix yeniden çekiliyor.

1999 yılından bu yana çok büyük bir etki yaratan Matrix hemen ardından gelen iki filmiyle de efsanesini ve hikayesini güçlendiren Matrix, yeni bir film ile tekrar gündeme gelecek gibi görünüyor.

Söylentilerin kaynağı Hollywood Reporter’in açıklamasına göre Warner Bros. Matrix filmini diriltmeyi düşünüyor. Bu yapım devam türünden ziyadei reboot film olarak düşünülüyor. Yeni çıkacak olan Matrix’te filmin yıldızı Black Panther rolüyle tanıdığımız Michael B. Jordan olarak düşünülüyor.

Incredible Hulk’un senaryosunu yazan Zak Penn, yeni matrix filmlerinin yazarı olacak. Buraya kadar herşey iyi geliişirken, en büyük sorunun aslında yazar ve yönetmen arasında olacağı düşünülüyor. Matrix’in yaratıcıları hiçbir şekilde Matrix’i yeniden vizyona getirmek istemiyorlar. Bu durum John Wick olarak hatırlanmaya başlayan Keanu Reeves içinde geçerli. Şimdilik filmin vizyon tarihi belirli değil.