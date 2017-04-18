Melek Öldü Mü? İçerde Yeni Bölümden İlk Sahne

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İçerde 30. Bölüm final sahnesi tam anlamıyla yeni bölümü bekleyenlere uykusuz geceler yaşatacak gibi duruyor. Son bölümde Melek, Coşkun’un söylediklerini Sarp, Sarp’ın Annesi ve Mert’e yani Umut’a söylemek için onları arıyor. Ayrıca onları aramadan öncede Kudret tarafından vurulan ve hastanede yoğun bakımda olan Celal babaya da durumu anlatırken son sahnede iki ateş arasında kalan ise Melek oluyor.
Davut tarafından eve kapatılan ancak son anda gelen bilgiyle evden kaçırılan Melek kaçırıldığı yerden de kaçmasını biliyor. Sarp ile tam buluşup kardeşini getirdiğini söylediği anda tetikçiyi görüp Sarp’ın önüne geçiyor. O sırada Davut’ta Melek’i yanlışlıkla vuruyor. İçerde 31. Bölümde Melek’in ölmeyeceği iddia ediliyor.
İçerde’nin yeni bölümünden ilk sahneyi buradan izleyebilirsiniz.