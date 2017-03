Merak Edilen Filmden Yeni Fragman Geldi

Yaptığı işlerle ses getiren ve adından söz ettiren Warner Bros Stüdyoları imzalı olan, Wonder Woman filmi için yeni bir fragman yayınlandı.

Batman vs Superman filmi ile ilk kez izleyici karşısına çıkan, kadın süper kahramanların arasında önemli bir yere sahip olan Wonder Woman’ın solo filmi 2 Haziran 2017 tarihinde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde, Wonder Woman’ın hayatının ve kişiliğinin anlatılacağı yapım şirketi tarafından açıklanmıştı. Çizgi roman severlerin merakla beklediği filmin fragmanında, Wonder Woman’ın geçmişte yaşadığı ve onun gelişip nasıl güçlü bir kadın süperkahraman olduğunu anlatıyor. Ayrıca Amazonların dünyasından tutup ortaçağ İngilteresi hakkında da izleyiciye görsel şölen sunacak filmin başrolünü, ‘’Hızlı ve Öfkeli’’ ve ‘’Batman vs Superman’’ filmlerinde rol almış olan Gal Gadot canlandıracak.

Wonder Woman Fragmanı İzle