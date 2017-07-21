SON DAKİKA

Teknoloji ve Gündem Haberleri
Messenger’da Reklamlar Yer Alacak

İnternet

Messenger’da Reklamlar Yer Alacak
Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı

Donanım

Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı
En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8

Mobil

En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8
Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?

Mobil

Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?
Turkcell T80 Çıkacak Mı?

Mobil

Turkcell T80 Çıkacak Mı?
Flash Bellekte Devrim Niteliğinde Yenilik

Donanım

Flash Bellekte Devrim Niteliğinde Yenilik
Facebook 2 Milyar Kullanıcıyı Geçti

İnternet

Facebook 2 Milyar Kullanıcıyı Geçti
Qualcomm ile Apple Arasındaki Hukuk Savaşı İyice Kızışıyor

Donanım

Qualcomm ile Apple Arasındaki Hukuk Savaşı İyice Kızışıyor
Akıllı Telefon Kullanım Yaşı İndi

Mobil

Akıllı Telefon Kullanım Yaşı İndi
Netflix Hacker Kurbanı Oldu

İnternet

Netflix Hacker Kurbanı Oldu
Apple Watch’ların Garanti Süresi Artıyor

Donanım

Apple Watch’ların Garanti Süresi Artıyor
ABD’den Rekor Kıran Hack Cezası

İnternet

ABD’den Rekor Kıran Hack Cezası
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

Messenger’da Reklamlar Yer Alacak

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Messenger’da Reklamlar Yer Alacak
Bu haber 21 Temmuz 2017 - 17:30 'de eklendi .

Facebook, Messenger reklamları (Messenger ads) ile markaların tanıtımını yapacağını ve bu özelliğin tüm dünyada kullanılacağını açıkladı.

Bu özellik sayesinde ünlü markalar, birçok kişinin kullandığı Messenger üzerinden reklam yapıp daha çok kişiye ulaşarak satış oranını artırabilecek.  11 Temmuz itibariyle reklam verebilme hakkına sahip olan bu markalar, sponsorlu içerikler de sunabilecek.

Bu özellik sayesinde Facebook, kullanıcıların istekleri doğrultusunda hareket edecek ve onlar için yeni güncellemeler yapacak. İlk olarak sadece bazı kullanıcıların görebileceği bu reklamlar, yakın zamanda tüm dünyayla paylaşılacak ve herkesin görmesi sağlanacak. Bu reklamlar sayesinde, reklamın üzerine tıklamanız durumunda direk markaya ait sayfaya yönlendirecek ve iletişim kurma şansı yakalayacaksınız. Yani farklı markaların farklı ürünlerine bu reklamlar sayesinde çok kolay ulaşabileceksiniz. Bu aşamada facebook, ürünlerini tanıtmak isteyen markalara ciddi anlamda yardımcı olacak. Her ay kullanıcı sayısının 1-2 milyarı geçtiği düşünülen Messenger uygulamasındaki reklam verebilme özelliği ile markalar tanıtımlarını yaparak birçok müşteriye ulaşma şansını hiçbir zahmete girmeden elde edecek.

Buna Bakın!  ABD'den Rekor Kıran Hack Cezası
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Messenger’da Reklamlar Yer AlacakMessenger’da Reklamlar Yer Alacak
Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı BilgisayarıDünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı
Android’den Bir Yeni Özellik DahaAndroid’den Bir Yeni Özellik Daha
En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8
Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?
Turkcell T80 Çıkacak Mı?Turkcell T80 Çıkacak Mı?
Rüzgar Türbini Bıçakları Artık Kendini OnarabiliyorRüzgar Türbini Bıçakları Artık Kendini Onarabiliyor
Apple’dan Yepyeni Bir Yenilik DahaApple’dan Yepyeni Bir Yenilik Daha
SON DAKİKA