Messenger’da Reklamlar Yer Alacak

Facebook, Messenger reklamları (Messenger ads) ile markaların tanıtımını yapacağını ve bu özelliğin tüm dünyada kullanılacağını açıkladı.

Bu özellik sayesinde ünlü markalar, birçok kişinin kullandığı Messenger üzerinden reklam yapıp daha çok kişiye ulaşarak satış oranını artırabilecek. 11 Temmuz itibariyle reklam verebilme hakkına sahip olan bu markalar, sponsorlu içerikler de sunabilecek.

Bu özellik sayesinde Facebook, kullanıcıların istekleri doğrultusunda hareket edecek ve onlar için yeni güncellemeler yapacak. İlk olarak sadece bazı kullanıcıların görebileceği bu reklamlar, yakın zamanda tüm dünyayla paylaşılacak ve herkesin görmesi sağlanacak. Bu reklamlar sayesinde, reklamın üzerine tıklamanız durumunda direk markaya ait sayfaya yönlendirecek ve iletişim kurma şansı yakalayacaksınız. Yani farklı markaların farklı ürünlerine bu reklamlar sayesinde çok kolay ulaşabileceksiniz. Bu aşamada facebook, ürünlerini tanıtmak isteyen markalara ciddi anlamda yardımcı olacak. Her ay kullanıcı sayısının 1-2 milyarı geçtiği düşünülen Messenger uygulamasındaki reklam verebilme özelliği ile markalar tanıtımlarını yaparak birçok müşteriye ulaşma şansını hiçbir zahmete girmeden elde edecek.