MHRS Hastane Randevu Alma İşlemleri Nasıl Yapılır?

MHRS hastane randevu sistemini kullanarak milyonlarca kişi devlet hastanelerinden randevu alabiliyor. MHRS randevu alma işlemleri tek tıkla çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Herhangi bir bölgesinden şikayetçi olan hastalar; sağlık kuruluşlarına görünerek eski sağlığına kavuşacaktır. Bu tür sağlık imkanlarından yararlanmak isteyen kişiler MHRS adıyla gün yüzüne çıkan randevu sistemi aracılığı ile muayene sürecine dahil olabilecektir. Bu kapsamda da sağlığına kavuşma aşamasında muayene olacak ve gerekli tedavilere de gerek görecektir. MHRS farklı platformlarda kendini göstermekte ve farklı farklı kulvarlarda faaliyetlerine devam ederek; hastalara daha kolay biçimde ulaşmayı da hedeflemektedir.

MHRS Randevu Alma









MHRS randevu sistemi dahilinde randevu olmak isteyen kişiler; 182’yi arayarak bu işlemleri tamamlayabilirler. Bunun dışında akıllı telefonlarından ya da internet sitesinden de randevu alma durumunu gerçekleştirebilirler. Yalnız bu şekilde randevu almaları için kayıt olma işlemlerini de tamamlamaları gerekecektir. Kimlik numarası ve telefon numarasıyla kayıt oma imkanına erişebilecek olan vatandaşlar; bu tür bilgileri paylaşmaları durumunda şifre dahilinde söz konusu sisteme de giriş yaparak; herhangi bir poliklinikten randevu alabileceklerdir. Böylelikle tedavi olma süreci daha zahmetsiz ve daha kısa sürede de gerçekleşerek; hastaya olumlu bir biçimde yansıyacaktır.