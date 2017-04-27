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MHRS Nedir? Alo 182 MHRS Randevu Hattı

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MHRS Nedir? Alo 182 MHRS Randevu Hattı
Bu haber 27 Nisan 2017 - 11:44 'de eklendi .

MHRS Hastane Randevu sistemi nedir? MHRS randevu alma işlemlerini Sağlık Bakanlığı’na ait sistem üzerinden yapabilir ve ALO 182’yi arayabilirsiniz.

Mhrs sağlık bakanlığının vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için uygulamaya koymuş olduğu Merkezi Randevu Sistemi. Bu sistem sayesinde telefon ya da internet üzerinden kolaylıkla randevu alına biliniyor.

Randevu almak için ankesörlü, ev, iş ve cep telefonlarından alo 182 ( yüz seksen iki ) aranarak Sağlık Bakanlığı mhrs sistemine bağlanılır, telefona yanıt veren Sağlık Bakanlığı mhrs operatörü telefonla bağlanan vatandaşın ilk önce isim ve soy isim bilgisini alır görüşme boyunca vatandaşla sağlıklı bir diyalog oluşturabilmek ve vatandaşa hitap etmek için daha sonra vatandaştan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarasını ister ve bilgilerini teyit eder bileğilerini teyit ettikten sonra vatandaşın hangi şehir, hangi hasta haneden randevu almak istediği sorulur ve verilen cevaba göre sistemden tarama yapılır daha sonra vatandaştan muayene için başvurmak istediği poliklinik ve hekim tercihi sorularak vatandaşın randevu talebi sistem üzerinden oluşturulur.

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Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra vatandaşa yapılan randevunun günü saati doktor tercihi tekrar bildirilir ve görüşme sonlandırılır. Bu sistem sayesinde vatandaş çok kısa bir sürede başarılı bir şekilde randevu işlemini gerçekleştirebilir.

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