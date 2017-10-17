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Microsoft Grooveyi Artık Sonlanacağını Duyurdu

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Microsoft Grooveyi Artık Sonlanacağını Duyurdu
Bu haber 17 Ekim 2017 - 5:37 'de eklendi .

Spotify gibi önemli müzik uygulamalarının ön plana çıkması, Groove gibi müzik uygulamalarının ikinci plana atılmasına ve daha az tercih edilmesine neden oldu.

Özelikle de bir nevi gerilemeye giren Groove’nin artık 2017 senesine doğru kapanışa geçeceği duyurulmuştur. Groove’de hesapları olan kullanıcıların ise Spotify ile doğrudan hesaba sahip olacakları ve 2 aylık bir Premium paket imkanından yararlanabilecekleri de alınan haberler arasındadır.

Apple Music, Spotify, Google Play ve daha fazla müzik platformlarına nazaran geride kalan Groove’nin çevrimiçi müzik dinleme sistemi olarak ön plana çıkmaktaydı. Fakat rekabetin getirmekte olduğu yenilikler ve reklamlar, Microsoft’a ait olan Groove’nin artık sonlanmasına neden olmuştur. Bu yüzden de artık 2017 yılı bitiminden sonra artık tamamen kapanışa geçmekte ve var olan hesaplar ise Spotify ile yapılan anlaşma sonucunda aktarılacaktır. Kullanıcıların mağdur olmamaları adına yapılan aktarım doğrudan Spotify hesabı üzerinden kullanım imkanını da sağlayacaktır.

Şirketin yaptığı açıklamada 31 Aralık 2017 tarihinden sonra da uygulamanın kullanılabileceğini fakat, yeni güncellemeler, satın alma, indirme ya da diğer türlü yayınlanma haklarının artık olmayacağı da aktarılmaktadır.

Spotif şirketine yapılan Groove hesaplarının aktarımında kullanıcılar 2 aylık Premium üyelik hakkından yararlanabilmektedir. Ayrıca listelerini ve şarkılarını da aktarma imkanlarının olması, var olan hesapların silinmeden taşınabilmesini de sağladığından, mağduriyeti en aza indirerek, kullanıcıların müzik dinleme imkanını sağlamalarına olanak verilmektedir.

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