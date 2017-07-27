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Microsoft’tan Büyük Yenilik

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Microsoft’tan Büyük Yenilik
Bu haber 27 Temmuz 2017 - 0:13 'de eklendi .

Her geçen gün yeni telefonların piyasaya sürülmesiyle birlikte bu sektörde yeni gelişmeler görülmektedir. Birçok firma yeni özellikler ile bu piyasanın gelişmesine destek olmaktadır.

Windows 10 işletim sistemi ile piyasaya yeniden adım atacağını bildiren Microsoft firmasının bu yeniliği bir telefonla mı yoksa tabletle mi yapacağı henüz kesin olarak bilinmemektedir. Ancak elde edilen bilgilere göre bu yeniliğin büyük ihtimalle akıllı telefon ile gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Telefonun teknik özellikleri hakkında firma tarafından hiçbir bilgi paylaşılmamış durumda ancak bu özelliklerin sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik üzerine planlandığı düşünülmektedir. Dikkat çekici özelliklere sahip olan bu telefonun 2018’in ortalarına doğru piyasada yerini alacağı bilinmektedir.

Yeni çıkacak olan bu telefon, Microsoft firmasının piyasadaki boşluğunu dolduracak nitelikte diyebiliriz. İlgileri üzerinde toplayan özellikleri ve fiyatı ile birçok markaya rakip olabilecek bu telefon bekleyenleri oldukça heyecanlandırmaktadır. Windows 10 işletim sisteminin yer alacağı bu telefon ile ilgili elimizde detaylı bilgiler bulunmasa da, önümüzdeki günlerde Microsoft firmasının gerekli açıklamayı yaparak bilgi vermesi bekleniyor.

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