Milli Savunma Üniversitesi 2017 Puanları Bekleniyor

Milli Savunma Üniversitesi taban ve tavan Puanları merak ediliyor. Kaldırılan Harp Okulları yerine MSÜ kurulmasından sonra 2017 Milli Savunma Üniversitesi alımlarına gözler çevrildi.

Milli Savunma Üniversitesi KHK’lar yeni kurulmuş bir kurumdur. MSÜ Astsubay Meslek Yüksek Okulları için üniversite şimdiden başvuru ekranını okula girmek isteyen adaylar için açmıştır.

Astsubay Meslek Yüksek Okulları için alınacak öğrenciler çeşitli branşlar ve okullara dağıtılacaktır. Seçim aşamaları çağrı puanlarına göre yapılacağı da belirtilen ilan maddeleri arasında yer alıyor. YGS puan türünden alımlar yapılacak olup LYS türüne bakılmayacaktır. Taban puanlar belirlendikten sonra da ikinci seçim aşamaları ilgili takvime göre yapılacaktır. Taban puanlar ise başvuru yapan adaylar arasından en yüksek puanı alan aday ilk sırada olmak üzere mülakata çağrılacak aday sayısına göre asil ve yedek olarak yapılacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Puan Türleri