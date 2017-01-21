Minecraft Windows’u Bırakıyor

Binlerce oyuncusu bulunan Minecraft, Pocker Editon sürümünde Windows Phone ve Windows 10 sürümü için destek vermeyeceğini açıkladı.

Her geçen gün kan kaybı yaşayan Windows’a mobilden ardı ardına darbeler eğliyor. Birçok oyun ve uygulama firması Windows’a destek vermeyeceğini açıkladı. Bunlardan en yenisi Minecraft oldu. Şirket geçtiğimiz hafta içerisinde 20 milyonu aşkın satış yaptığını açıklarken en popüler oyunlar arasında da bilinirliğini yıllardır devam ettiriyor.

Minecraft: Pocker Editon sürümü 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak sadece mobilde oynanabiliyor. iOS ve Anroid için tasarlanan oyun için Windows Phone işletim sistemi için ise destek verilmeyecek. Çok az kullanıcının bu işletim sistemini kullanmasının bu kararın alınmasına neden olduğu belirtiliyor.