Minecraft’taki Büyük Tehlike

Son zamanların en fazla ilgi çeken oyunlarından bir tanesi olarak kendini gösteren ve tasarım oyunlarının en kapsamlısı olarak bilinen Minecraft; antivirüs programı olan ESET tarafından yapılan araştırma sonucunda da ortaya ciddi sonuçlar çıktı.

Minecraft oyununda yer alan bazı eklentilerin virüs görevi görerek, bilgisayarları olumsuz bir biçimde etkileyecek kapasiteye sahip olduğu da belirtildi. Farklı cihazlarda bulunan Minecraft, milyonlarca kişinin edindiği bir uygulama olarak da dikkat çekmekte; bu aşamada da bu tehlikeye maruz kalacak olan kişi sayısı da oldukça fazla olarak değerlendirilmektedir.









Minecraft adlı uygulamada 87 adet zararlı yazılım bulunsa da bu zararlı olarak değerlendirilen eklentilerin iki ana programa bağlı olarak faaliyet gösterdiği de belirlendi. Neredeyse bir milyon kullanıcı tarafından indirilen bu eklentiler; söz konusu teknolojik aletlere de zarar verecek nitelikte programlanmış olarak ifade ediliyor.