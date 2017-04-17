Minik Kalpler İçerde Projesi Büyüyor

Sosyal sorumluluk projelerine verilen destekler her geçen gün artarken bunun farkındalığını arttırmak suretiyle milyonlarca kişiye ulaşma imkanı olan diziler de bu süreçlere destek verebiliyor. Bunlardan en önemlisi ve en fazla destek vereni ise Show TV’de yer alan İçerde dizisinin dizi öncesi ve sonrası ile dizi içerisinde verdiği sahnelerle farkındalık yaratmada oldukça başarılı işler çıkartıyor.

Minik Kalpler İçerde adıyla destek veren dizinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşta MİKA-DER’e desteklerini devam ettiriyor.Minik Kalplerle El Ele Derneği, yardıma ihtiyacı bulunan çocuklara yardım ediyor. Destek vermek isteyenler ise 5145’e SMS atabilir yada banka ile kredi kartı numaralarından yardım edebilirler.