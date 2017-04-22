Miraç Kandilinde Yapılması Gereken İbadetler! Nihat Hatipoğlu Kandil Duası

Miraç kandili, Recep ayının 27. gecesi yani 23 Nisan pazar akşamı tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanacak. Hz. Muhammet’in göğe yükselişi, bir gece içerisinde Mescid-i Haram’dan Mescid’i Aksa’ya gitmesi olarak bilinen Miraç ile ilgili pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Bu gecede yapılacak ibadetlerin önemi, Hz. Muhammet tarafından da pek çok kez dile getirilmiştir.

Miraç kandilinde yapılacak ibadetlerle ilgili olarak pek çok yorum bulunmaktadır. Miraç gecesinin öncesinde ve o gün tutulacak orucun öneminin altı çizilmektedir. Hz. Muhammet (S.A.V), Miraç kandili ile ilgili olarak, “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” açıklamalarında bulunmuştur.

Nihat Hatipoğlu Kandil Duası











Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili Özel programı, 23 Nisan pazar akşamı ATV ekranlarında olacak.