Miraç Ne Demek? Miraç Kandilinde Ne Oldu?

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Recep ayının 27. gecesi olan Miraç gecesi, 23 Nisan pazar akşamı tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek. Merak edilen soru ise ‘Miraç ne demek?’ Hz. Muhammet’in (S.A.V.) göğe yükselmesi olarak bilinen Miraç, peygamberin en büyük mucizeleri arasında yer almaktadır. Bu gece ve öncesinde pek çok ibadetlerle Allah’a yönelinmektedir.
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil olan Regaip kandili, geçtiğimiz günlerde idrak edildi. Regaip gecesinde, Hz. Muhammet’in doğum günü olarak bilinirken Miraç kandili ise Hz. Muhammet’in göğe yükselmesi ve manevi anlamda en üst seviyeye gelmesi olarak açıklanır. Miraç kandilinde yapılan ibadetlerle bu gecenin anlam ve önemine dikkat çekilirken ayrıca yapılan duaların da kabul edileceği belirtilmiştir.
Miraç, kelime anlamı olarak göğe yükseliş anlamına gelmektedir. Miraç Kandilinde ne oldu sorularına İslam alemlerinin Ayet ve Hadislere dayanarak verdikleri cevap, Hz. Muhammet’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya 1 gece içerisinde gidip gelmesidir.