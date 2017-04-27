Mirliva Nedir? Miralay Rütbesi İle Arasındaki Fark

Mirliva nedir? Osmanlı İmparatorluğu’nda Miralay’dan sonra gelen bir askeri rütbe olarak bilinmektedir. General olarakta günümüz rütbeleriyle belirtilebilinir.

Vatanım Sensin dizisinde başladığı günden bu yana Miralay Tevfik olarak bilinen karakterle dün yayınlanan bölümde Bab-ı Ali’den aldığı karar ile Mirliva rütbesine yükselen Tevfik’in aldığı bu rütbe de izleyenlerin merak konusu haline geldi. Peki ya nedir bu verilen Mirliva rütbesi? Mirliva rütbesinin bir alt rütbesi Miralaya ve Kaymakam olarak belirtilmektedir.

Mirliva Nedir?









Mirliva, günümüzde Tuğgeneral rütbesine denk gelen Osmanlı İmparatorluğu’nda Amiral ve Generallere verilen rütbelerden birisidir. 1934 yılında yapılan kanuni düzenleme ile bu rütbe kaldırılmıştır.