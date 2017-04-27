Misakı Milli Nedir? Misakı Milli Kararları Tanınırsa Ne Olur?

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Misakı Milli Vatanım Sensin dizisinde bir kez daha gündeme geldi. Peki ya Misakı Milli nedir? Misakı Milli kararları Meclis tarafından tanınsaydı ne olurdu?
Vatanım Sensin dizisi son bölümlerde herkesi tarihsel araştırmalara itecek gibi gözüküyor. İzmir’in işgali yıllarını konu alan dizide Meclisi Mebusan tarafından kabul edilmek üzere olan Misakı Milli sınırları ve kararları itilaf kuvvetlerinin tepkisine neden oluyor. Mustafa Kemal Atatürk ise İstanbul’a çektiği telgrafta Misakı Milli kararlarının biran önce alınması gerektiğini savunuyor.
Misakı Milli’de İmparatorluğun olması gereken sınırları belli olmuştur. Lozan Barış Antlaşması’nda da bu durum büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Bu sınırlarının konusu hala daha günümüzde tartışma konusudur.