MOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da Kullanıldı

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Amerika Birleşik Devletleri Afganistan’ın doğusunda bulunan DEAŞ hedeflerine saldırıda bulunmak üzere çok önemli bir hamle yaptı. Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri’nin elinde bulunana en büyük nükleer bombayı kullandı. Bu bombanın adı Massive Ordnance Air Blast (MOAB) olurken bir ilk yaşandı.
Pentagon ayrıca ilgili bombanın Pakistan sınırına çok yakın bir bölümde bulunan Nangarhar bölgesindeki DEAŞ’lı teröristlerin üzerine atıldığı belirtildi.