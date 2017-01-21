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Mobil Oyunlar Para Kırıyor!

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Mobil Oyunlar Para Kırıyor!
Bu haber 21 Ocak 2017 - 14:01 'de eklendi .

Mobil oyunların kazançları adeta dudak uçuklatıyor. Son zamanlarda çıkan yeni oyunlarla beraber piyasadaki oyunlara yatırılan paralar ve yatırımlar da artış gösterdi.

Televizyon reklamlarından internet sitelerine kadar reklam verebilecek kadar kazanca sahip olan mobil oyunların kazançları da adeta hayran bırakıyor. Üst düzey şirketlerin bile bu kadar kısa sürede para kazanamadığı sektörde çok yüksek miktarlar ortada yer alıyor. Pokemon Go oyunu 5 dakikalık bir süre içerisinde 505 avroyu aşkın para kazanırken Clash of Clans ise 457 avro kazanıyor. En fazla kazanan oyunlar arasında Game of War, Mobil Strike ve Clash Royale ve Candy Crush Soda Saga oyunu yer alıyor.

mobil oyunlar

Mobil oyunların kazançları dudak uçuklatıyor. Üstelik çok kısa sürede bu miktarları kazanabiliyorlar.

Bu oyunların aldıkları ücretler Lionel Messi’nin aldığı paradan bile daha fazla.

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