Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil telefonların ilk firmalarından olmasına rağmen zaman içerisinde ayak uyduramayarak geri planda kalan Motorola firmas; yeniden gündeme geldi.

Android işletim sistemli bir akıllı telefon ile piyasada boy göstermeye başlayacak gibi görünüyor. Bu telefon ile farklı özellikler ile adından söz ettirerek; firmanın bu telefonla piyasada tutunabileceğini de söyleyebiliriz. Moto E4 Plus adlı telefon modeli hakkında pek fazla bilgi bulunmasa da haber kaynaklarına da batarya konusunda birtakım söylemler kendini gösteriyor. Akıllı telefonların genelinde yer alan batarya problemini çözmeyi de amaçlayan Moto E4 Plus adlı yapım; batarya seçenekleri ile de ön planda kendini göstermeye hazırlanıyor.

Mobil telefon alanında oldukça deneyimli bir firma olan Motorola’nın çıkarmayı bu telefon ile akıllı telefon kullanıcılarını mağdur durumda bırakmayarak; şarj konusunda da kendi deneyimlerini gösterebilerek; bu alanda önemli bir seviyede yer alabilecek bir biçimde yer alacaktır.