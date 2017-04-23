Mücahit Doğan ve Heijan Yansın Geceler Rekora Koşuyor

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Mücahit Doğan ve Heijan, Yansın Geceler şarkısı ile Youtube’da rekora koşuyor. Yaklaşık 3 aylık süreçte 100 milyona yakın bir izlenme elde eden Yansın Geceler, farklı tarzı ile dikkat çekiyor. Asıl merak edilen isimler ise şarkıyı seslendiren Heijan ve Mücahit Doğan oldu.
Mücahit Doğan, gelen tepkilere Youtube üzerinden cevap verirken, “Sesim hakkında gelen olumsuz yorumları ve eleştirileri anlayabiliyor. Ancak ben zaten sesimin çok güzel olduğunu iddia etmedim. Yansın Geceler şarkısında da sadece nakaratlarda yer aldım. İzlenme sayısı ve yoğun ilgi, başarının göstergesi. Umarım ilerleyen süreçte daha iyi yerlerde oluruz” ifadelerini kullandı. Daha önce Genemi Amcalar şarkısı ile de gündeme gelen ve adını duyuran Heijan ise Yansın Geceler şarkısına olan ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Büyük ilgi gören Yansın Geceler, 100 milyon izlenmeye doğru emin adımlarla ilerliyor.